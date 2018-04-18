BRIEF-Abbott Q1 GAAP Earnings Per Share $0.23 From Continuing Operations

April 18 (Reuters) - Abbott Laboratories:
* ABBOTT REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.23 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.70 TO $0.72 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.80 TO $2.90 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES Q2 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33 TO $0.35 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.23 TO $1.33 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.71 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.86 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL NUTRITION SALES $ 1,756 MILLION VERSUS $1,642 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY TOTAL DIAGNOSTICS SALES $ 1,837 MILLION VERSUS $1,158 MILLION REPORTED LAST YEAR
* FORECASTS NET SPECIFIED ITEMS FOR FULL YEAR 2018 OF APPROXIMATELY $1.57 PER SHARE
* QTRLY TOTAL VASCULAR SALES $739 MILLION VERSUS $703 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY TOTAL PEDIATRIC SALES $994 MILLION VERSUS $927 MILLION REPORTED LAST YEAR
* ABBOTT - FIRST-QUARTER WORLDWIDE SALES OF $7.4 BILLION INCREASED 16.7 PERCENT ON A REPORTED BASIS AND 6.9 PERCENT ON AN ORGANIC BASIS
* Q1 REVENUE VIEW $7.29 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: