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April 18, 2018 / 12:00 PM / Updated 18 minutes ago

BRIEF-Abbott Q1 GAAP Earnings Per Share $0.23 From Continuing Operations

Reuters Staff

2 Min Read

April 18 (Reuters) - Abbott Laboratories:

* ABBOTT REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.23 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.70 TO $0.72 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.80 TO $2.90 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES Q2 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33 TO $0.35 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.23 TO $1.33 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.71 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.86 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY TOTAL NUTRITION SALES $ 1,756 MILLION VERSUS $1,642 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY TOTAL DIAGNOSTICS SALES $ 1,837 MILLION VERSUS $1,158 MILLION REPORTED LAST YEAR

* FORECASTS NET SPECIFIED ITEMS FOR FULL YEAR 2018 OF APPROXIMATELY $1.57 PER SHARE

* QTRLY TOTAL VASCULAR SALES $739 MILLION VERSUS $703 MILLION REPORTED LAST YEAR

* FORECASTS SPECIFIED ITEMS FOR Q2 2018 OF $0.37/SHARE

* QTRLY TOTAL PEDIATRIC SALES $994 MILLION VERSUS $927 MILLION REPORTED LAST YEAR

* ABBOTT - FIRST-QUARTER WORLDWIDE SALES OF $7.4 BILLION INCREASED 16.7 PERCENT ON A REPORTED BASIS AND 6.9 PERCENT ON AN ORGANIC BASIS

* Q1 REVENUE VIEW $7.29 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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