BRIEF-Abbott Reports Q1 GAAP EPS From Continuing Operations Of $0.30

April 16 (Reuters) - Abbott Laboratories:
* ABBOTT REPORTS FIRST-QUARTER 2020 RESULTS
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.65 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.30 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.58 — REFINITIV IBES DATA
* DUE TO UNCERTAINTIES REGARDING DURATION, IMPACT OF CORONAVIRUS PANDEMIC, CO IS SUSPENDING PREVIOUSLY ANNOUNCED 2020 ANNUAL GUIDANCE
* FIRST-QUARTER WORLDWIDE SALES OF $7.7 BILLION INCREASED 2.5 PERCENT ON A REPORTED BASIS AND 4.3 PERCENT ON AN ORGANIC BASIS
* QUARTERLY TOTAL NUTRITION SALES $1.90 BILLION VERSUS $1.79 BILLION REPORTED LAST YEAR
* SUSPENDING ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED ANNUAL GUIDANCE FOR 2020
* QUARTERLY TOTAL DIAGNOSTICS SALES $1.83 BILLION VERSUS $1.84 BILLION REPORTED LAST YEAR
* ON AN ORGANIC BASIS, WORLDWIDE SALES INCREASED 4.3 PERCENT IN QUARTER
* CORE LABORATORY DIAGNOSTICS SALES GROWTH WAS NEGATIVELY IMPACTED BY LOWER ROUTINE TESTING VOLUMES DUE TO THE CORONAVIRUS IN QUARTER
* ABBOTT - QTRLY WORLDWIDE NUTRITION SALES GROWTH POSITIVELY IMPACTED BY INCREASED DEMAND IN LATE MARCH IN ADVANCE OF SHELTER-IN-PLACE RESTRICTIONS FOR CORONAVIRUS
* ABBOTT - QTRLY SALES GROWTH IN CARDIOVASCULAR, NEUROMODULATION MEDICAL DEVICES BUSINESSES NEGATIVELY IMPACTED BY REDUCED PROCEDURE VOLUMES DUE TO COVID-19
* ABBOTT- EXPECTS STRONG DEMAND FOR CARDIOVASCULAR & NEUROMODULATION MEDICAL DEVICES WHEN AVAILABILITY OF HEALTHCARE RESOURCES RETURNS TO NORMAL LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage: