Healthcare
June 15, 2020 / 12:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Abbott's Freestyle Libre 2 Cleared In U.S. For Adults And Children With Diabetes

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Abbott Laboratories:

* ABBOTT’S FREESTYLE® LIBRE 2 ICGM CLEARED IN U.S. FOR ADULTS AND CHILDREN WITH DIABETES, ACHIEVING HIGHEST LEVEL OF ACCURACY AND PERFORMANCE STANDARDS

* ABBOTT LABORATORIES - WILL OFFER NEW SYSTEM AT SAME PRICE AS CURRENTLY AVAILABLE FREESTYLE LIBRE 14 DAY SYSTEM

* ABBOTT- FREESTYLE LIBRE 2 SYSTEM WILL BE AVAILABLE IN COMING WEEKS AT PARTICIPATING PHARMACIES AND DURABLE MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS ACROSS U.S.

* ABBOTT - FREESTYLE LIBRE 2 SYSTEM TO BE AVAILABLE IN COMING WEEKS AT PARTICIPATING PHARMACIES, DURABLE MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIERS ACROSS U.S. Source text for Eikon: Further company coverage:

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