Healthcare
March 17, 2020 / 8:41 PM / a minute ago

BRIEF-Abbvie And Allergan Sign Consent Decree Agreement With Federal Trade Commission Staff On Pending Transaction

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Abbvie Inc:

* ABBVIE AND ALLERGAN SIGN CONSENT DECREE AGREEMENT WITH FEDERAL TRADE COMMISSION STAFF ON PENDING TRANSACTION

* ABBVIE INC - UNDER TERMS OF CONSENT DECREE, COMPANIES HAVE AGREED TO DIVEST BRAZIKUMAB

* ABBVIE INC - COMPANIES AGREED TO DIVEST ZENPEP, A TREATMENT FOR EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY DUE TO CYSTIC FIBROSIS, OTHER CONDITIONS, TO NESTLE

* ABBVIE INC - ANTICIPATE DEAL CLOSING IN MAY 2020

* ABBVIE INC - NESTLE WILL BE ACQUIRING VIOKACE AS PART OF SAME TRANSACTION

* ABBVIE INC - COMPANIES HAVE AGREED TO DIVEST BRAZIKUMAB TO ASTRAZENECA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below