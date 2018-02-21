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February 21, 2018 / 1:20 PM / in 14 hours

BRIEF-Abbvie Announces Positive Topline Results From Phase 3 Study Evaluating Investigational Elagolix In Women With Uterine Fibroids

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Abbvie Inc:

* ABBVIE ANNOUNCES POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PHASE 3 STUDY EVALUATING INVESTIGATIONAL ELAGOLIX IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS

* PHASE 3 ELARIS UF-I STUDY (M12-815) OF ELAGOLIX MET ITS PRIMARY ENDPOINT

* RESULTS DEMONSTRATED ELAGOLIX, IN COMBINATION WITH LOW-DOSE ADD-BACK THERAPY, REDUCED HEAVY MENSTRUAL BLEEDING COMPARED TO PLACEBO

* PHASE 3 ELARIS UF-I STUDY ALSO MET ALL RANKED SECONDARY ENDPOINTS (P<0.001) AT MONTH SIX Source text for Eikon: Further company coverage:

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