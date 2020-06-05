Healthcare
June 5, 2020 / 10:11 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Abbvie, Harbour Biomed, Utrecht University And Erasmus Medical Center Collaborate To Develop Covid-19 Antibody Therapy

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Abbvie Inc:

* ABBVIE, HARBOUR BIOMED, UTRECHT UNIVERSITY AND ERASMUS MEDICAL CENTER ANNOUNCE COLLABORATION TO DEVELOP MONOCLONAL ANTIBODY THERAPY TO PREVENT AND TREAT COVID-19

* ABBVIE INC - CO, HBM, UU AND EMC ANNOUNCED THEY HAVE ENTERED COLLABORATION TO DEVELOP A NOVEL ANTIBODY THERAPEUTIC TO PREVENT AND TREAT COVID-19

* ABBVIE - TO SUPPORT UU, EMC, HBM THROUGH PRECLINICAL ACTIVITIES, WHILE UNDERTAKING PREPARATIONS FOR LATER STAGE PRECLINICAL, CLINICAL DEVELOPMENT WORK

* ABBVIE INC - TO GET OPTION TO EXCLUSIVELY LICENSE ANTIBODY FROM THREE PARTIES FOR THERAPEUTIC CLINICAL DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION WORLDWIDE Source text for Eikon: Further company coverage:

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