Healthcare
June 18, 2020 / 1:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Abbvie Says RINVOQ Monotherapy Shows Improvement In Skin Clearance And Itch In First Phase 3 Study

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Abbvie Inc:

* RINVOQ™ (UPADACITINIB) MONOTHERAPY SHOWS IMPROVEMENT IN SKIN CLEARANCE AND ITCH IN FIRST PHASE 3 STUDY FOR ATOPIC DERMATITIS

* ABBVIE - NO NEW SAFETY RISKS OBSERVED VERSUS SAFETY PROFILE OBSERVED IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS & PSORIATIC ARTHRITIS RECEIVING RINVOQ

* ABBVIE - IN STUDY, MOST COMMON TREATMENT-EMERGENT ADVERSE EVENTS WERE ACNE, UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION & NASOPHARYNGITIS

* ABBVIE - BOTH DOSES OF UPADACITINIB (15 MG & 30 MG) MONOTHERAPY MET ALL PRIMARY & SECONDARY ENDPOINTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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