Healthcare
March 26, 2020 / 12:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Abercrombie & Fitch Co. Provides COVID-19-Related Business Update

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Abercrombie & Fitch Co:

* ABERCROMBIE & FITCH CO. PROVIDES COVID-19-RELATED BUSINESS UPDATE

* ABERCROMBIE & FITCH CO - WILL CONTINUE TO KEEP STORES OUTSIDE OF APAC REGION TEMPORARILY CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

* ABERCROMBIE & FITCH CO - CONTINUE TO FOLLOW GUIDANCE TO DETERMINE WHEN IT CAN REOPEN STORES ACROSS NORTH AMERICA AND EMEA REGION

* ABERCROMBIE & FITCH CO - STORES IN APAC REGION ACROSS ALL ITS BRANDS ARE CURRENTLY OPEN

* ABERCROMBIE & FITCH CO - WILL NOT UNDERTAKE ANY SHARE BUYBACKS FOR FORESEEABLE FUTURE

* ABERCROMBIE & FITCH - ON MARCH 25, INITIATED PROCESS TO BORROW $210 MILLION UNDER SENIOR SECURED ASSET-BASED REVOLVING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below