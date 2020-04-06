BRIEF-Abercrombie & Fitch Says Furloughing North America And EMEA Region Store Associates Beginning April 12

April 6 (Reuters) - Abercrombie & Fitch Co:
* ABERCROMBIE & FITCH CO. PROVIDES ADDITIONAL COVID-19-RELATED BUSINESS UPDATE
* ABERCROMBIE & FITCH CO - COMPANY’S ONLINE STORES REMAIN OPEN GLOBALLY, AND MAJORITY OF STORES IN APAC REGION ARE OPEN
* ABERCROMBIE & FITCH CO - IN NORTH AMERICA AND EMEA REGION, STORES REMAIN CLOSED
* ABERCROMBIE & FITCH CO - CURRENT ENVIRONMENT HAS RESULTED IN SIGNIFICANTLY REDUCED DEMAND, REQUIRING FEWER RESOURCES TO SUPPORT BUSINESS
* ABERCROMBIE & FITCH CO - FURLOUGHING ITS NORTH AMERICA AND EMEA REGION STORE ASSOCIATES BEGINNING APRIL 12
* ABERCROMBIE & FITCH - IMPLEMENTING TEMPORARY REDUCTION IN WORK SCHEDULE, CORRESPONDING REDUCTION IN PAY FOR ABOUT 15% OF CORPORATE ASSOCIATES GLOBALLY
* ABERCROMBIE & FITCH CO - TEMPORARY REDUCTIONS IN ITS LEADERSHIP TEAM’S SALARIES RANGING FROM 10% TO 33%
* ABERCROMBIE & FITCH - REDUCTIONS IN ITS LEADERSHIP TEAM’S SALARIES FROM VICE PRESIDENT LEVEL UPWARDS, INCLUDING ALL NAMED EXECUTIVE OFFICERS AND CEO
* ABERCROMBIE & FITCH CO - BOARD OF DIRECTORS’ CASH RETAINER WILL ALSO TEMPORARILY BE REDUCED BY 50%
* ABERCROMBIE & FITCH CO - HAS CANCELLED ALL SPRING MERIT RAISES AND PROMOTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: