BRIEF-Abionyx Pharma FY Operating Loss Narrows To 2.5 Million Euros

March 10 (Reuters) - ABIONYX PHARMA SA:
* FY OPERATING LOSS EUR 2.5 MILLION VERSUS LOSS EUR 7.1 MILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME EUR 1.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 6.3 MILLION YEAR AGO
* CASH AND CASH EQUIVALENTS AMOUNTED TO EUR 8,331 K AT DECEMBER 31, 2019
* ON CORONAVIRUS: COMPANY CANNOT COMMIT TO A SPECIFIC TIMELINE BUT WILL RETURN TO FINANCIAL COMMUNITY AS SOON AS POSSIBLE
* IN FEB 2020, COMPANY RECEIVED A NAMED PATIENT TEMPORARY AUTHORIZATION FOR USE (“ATU NOMINATIVE”) FOR CER-001 IN UNTREATED, ULTRA-RARE RENAL DISEASE IN ITALY
* COMPANY DID NOT GENERATE ANY SALES IN FISCAL YEAR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)