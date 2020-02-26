Healthcare
February 26, 2020 / 6:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Abivax: First Patient In ABX196 Trial For Hepatocellular Carcinoma Treatment

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - ABIVAX SA:

* ABIVAX INCLUDES FIRST PATIENT IN U.S. PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF ABX196 TO TREAT HEPATOCELLULAR CARCINOMA

* FIRST PATIENT DOSED WITH ABX196, AN INKT (INVARIANT NATURAL KILLER T CELL) AGONIST, IN COMBINATION WITH NIVOLUMAB

* PHASE 1/2 STUDY TO EVALUATE SAFETY, TOLERABILITY AND PRELIMINARY EFFICACY OF COMBINATION THERAPY

* STUDY’S OBJECTIVE IS TO GENERATE INITIAL DATA ABOUT SAFETY AND TOLERABILITY OF THIS NOVEL COMBINATION TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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