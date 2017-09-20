BRIEF-Abivax H1 net loss narrows to 5.5 million euros

Sept 20 (Reuters) - ABIVAX SA:
* SAYS IS FULLY FUNDED THROUGH Q3 2018, BASED ON ASSESSMENT OF PLANNED RESEARCH AND DEVELOPMENT NEEDS
* IN Q4 2017 WE WILL BEGIN ENROLLING FIRST CLINICAL PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF ABX464 IN ULCERATIVE COLITIS PATIENTS
* H1 OPERATING LOSS EUR 7.4 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 10.6 MILLION YEAR AGO
* REVENUES, WHICH WERE COMPRISED MAINLY OF A RESEARCH TAX CREDIT, DECREASED TO EUR 1.9M IN H1 2017, COMPARED TO EUR 2.5M IN H1 2016
* END-H1 NET FINANCIAL POSITION EUR 16.1 MILLION VERSUS EUR 22.8 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)