Healthcare
July 2, 2020 / 5:47 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Abivax Treats First Patient In Phase 2b/3 ABX464 COVID-19 Clinical Trial

1 Min Read

July 2 (Reuters) - ABIVAX SA:

* ABIVAX TREATS FIRST PATIENT IN PHASE 2B/3 ABX464 COVID-19 CLINICAL TRIAL

* FIRST PATIENT TREATED IN “MIR-AGE” TRIAL AT UNIVERSITY HOSPITAL CENTER IN NICE (CHU NICE)

* 50 STUDY SITES AND 1,034 HIGH-RISK PATIENTS TO PARTICIPATE IN EUROPEAN ANDLATIN AMERICAN PLACEBO-CONTROLLED TRIAL

* RESULTS FROM THIS STUDY EXPECTED BY YEAR-END

* ABX464 WORKS VIA UNIQUE TRIPLE ACTION: ANTIVIRAL, ANTI-INFLAMMATORY AND TISSUE REPAIR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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