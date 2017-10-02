BRIEF-Ablynx announces positive topline results of Phase III Hercules study of Caplacizumab

Oct 2 (Reuters) - ABLYNX NV:
* ABLYNX ANNOUNCES POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM THE PHASE III HERCULES STUDY OF CAPLACIZUMAB FOR THE TREATMENT OF ACQUIRED TTP
* CAPLACIZUMAB MEETS PRIMARY ENDPOINT AND KEY SECONDARY ENDPOINTS
* 74% RELATIVE REDUCTION IN PERCENTAGE OF PATIENTS WITH ATTP-RELATED DEATH, A RECURRENCE OF ATTP, OR AT LEAST ONE MAJOR THROMBOEMBOLIC EVENT
* 67% RELATIVE REDUCTION IN PERCENTAGE OF PATIENTS WITH ATTP RECURRENCE DURING OVERALL STUDY PERIOD
* NO CAPLACIZUMAB-TREATED PATIENTS HAD REFRACTORY DISEASE
* SAFETY PROFILE CONSISTENT WITH PHASE II TITAN RESULTS AND MECHANISM OF ACTION
* DATA WILL BE USED TO DRIVE REGISTRATION PROCESS FOR CAPLACIZUMAB IN EUROPE AND USA
* STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTION IN TIME TO PLATELET COUNT RESPONSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)