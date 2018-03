March 20 (Reuters) - ABM SOLID SA W UPADLOSCI UKLADOWEJ:

* ITS UNIT, PRZEDSIEBIORSTWA ROBOT INZYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA SP. Z O.O, SELLS REAL ESTATE FOR 6.1 MILLION ZLOTY NET TO PAY BACK CO LIABILITIES TOWARDS PKO BP

* SAYS REDUCED LIABILITY TOWARDS PKO BP, ITS BIGGER CREDITOR, BRINGS POTENTIAL SETTLEMENT DATE CLOSER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)