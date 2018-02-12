BRIEF-ABN Amro Group Lodges Appeal Against Amsterdam Court Ruling From 19 December 2017‍​

Feb 12 (Reuters) - ABN AMRO GROUP NV:
* HAS LODGED A SUPREME COURT APPEAL AGAINST THE RULING OF THE AMSTERDAM COURT ON 19 DECEMBER 2017
* IN CO‘S VIEW, THE AMSTERDAM COURT HAS MISAPPLIED THE EUROPEAN COURT‘S TRANSPARENCY CRITERIA
* COURT‘S NEW RULING STATES PROVISIONS ON WHICH ABN AMRO BASED DECISION TO RAISE MARK-UP ARE UNFAIR AND SO INVALID
* IN CO‘S VIEW, ITS ARGUMENTS FOR DECISION TO RAISE MARK-UP HAVE NOT BEEN CONSIDERED IN THE RULING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)