BRIEF-ABO Group Environment FY Operating Profit Up At 3.2 Million Euros

March 27 (Reuters) - ABO GROUP ENVIRONMENT SA:
* FY OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION INCREASED BY 84% TO 0.7 EUROS / SHARE
* TEMPORARY BRAKE DUE TO COVID-19 / LONG-TERM OBJECTIVES CONFIRMED
* FY20 OUTLOOK: RECENT DEVELOPMENTS WITH REGARD TO CURBING SPREAD OF CORONA VIRUS ARE TEMPORARILY RESTRICTING REVENUE GENERATION OF GROUP
* 2019 NET CASH FLOW FROM OPERATIONS EUR 6.4 MILLION VERSUS EUR 3.3 MILLION YEAR AGO
* ON COVID-19: FINANCIAL IMPACT IS EXPECTED TO REMAIN MANAGEABLE, BARRING LOSS OF TURNOVER
* ON COVID-19: WHERE NECESSARY, WE ARE MAKING USE OF TEMPORARY UNEMPLOYMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)