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BRIEF-Abu Dhabi Commercial Bank Q3 profit rises
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#Financials
October 22, 2017 / 10:34 AM / in 3 days

BRIEF-Abu Dhabi Commercial Bank Q3 profit rises

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 22 (Reuters) - ABU DHABI COMMERCIAL BANK:

* Q3 NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS 1.09 BILLION DIRHAMS VERSUS 999 MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* Q3 TOTAL NET INTEREST AND ISLAMIC FINANCE INCOME 1.68 BILLION DIRHAMS VERSUS 1.53 BILLION DIRHAMS YEAR AGO‍​

* AS AT END-SEPT 2017, CUSTOMER DEPOSITS STAND AT 163.12 BILLION DIRHAMS, UP 6 PERCENT YEAR-ON-YEAR

* AS AT END-SEPT 2017, LOAN AND ADVANCES STAND AT 166 BILLION DIRHAMS, UP 3 PERCENT YEAR ON YEAR

* AS AT END-SEPT 2017, CAPITAL ADEQUACY RATIO STAND AT 18.47 PERCENT Source: (bit.ly/2iuksMf) Further company coverage:

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