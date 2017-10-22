BRIEF-Abu Dhabi Commercial Bank Q3 profit rises

Oct 22 (Reuters) - ABU DHABI COMMERCIAL BANK:
* Q3 NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS 1.09 BILLION DIRHAMS VERSUS 999 MILLION DIRHAMS YEAR AGO
* Q3 TOTAL NET INTEREST AND ISLAMIC FINANCE INCOME 1.68 BILLION DIRHAMS VERSUS 1.53 BILLION DIRHAMS YEAR AGO
* AS AT END-SEPT 2017, CUSTOMER DEPOSITS STAND AT 163.12 BILLION DIRHAMS, UP 6 PERCENT YEAR-ON-YEAR
* AS AT END-SEPT 2017, LOAN AND ADVANCES STAND AT 166 BILLION DIRHAMS, UP 3 PERCENT YEAR ON YEAR
* AS AT END-SEPT 2017, CAPITAL ADEQUACY RATIO STAND AT 18.47 PERCENT Source: (bit.ly/2iuksMf) Further company coverage: