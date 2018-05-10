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May 10, 2018 / 9:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Acasta Enters Into Definitive Agreement To Sell JemPak Corp

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Acasta Enterprises Inc:

* ACASTA ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL JEMPAK CORPORATION

* ACASTA ENTERPRISES INC - DEAL FOR A PURCHASE PRICE OF $118 MILLION ON A CASH FREE AND DEBT FREE BASIS

* ACASTA ENTERPRISES INC - PROCEEDS FROM SALE OF JEMPAK WILL BE USED TO FURTHER PAY DOWN INDEBTEDNESS

* ACASTA ENTERPRISES INC - ENTERED AGREEMENT WITH HENKEL CANADA CORPORATION, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HENKEL AG & CO. KGAA TO SELL JEMPAK Source text for Eikon: Further company coverage:

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