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#Market News
December 5, 2017 / 10:39 PM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-ACCC Institutes Proceedings Against GSK, Novartis

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Australian Competition and Consumer Commission

* INSTITUTED PROCEEDINGS AGAINST GLAXOSMITHKLINE HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LTD (GSK) AND NOVARTIS CONSUMER HEALTH AUSTRALASIA

* PROCEEDINGS ALLEGING THEY MADE FALSE OR MISLEADING REPRESENTATIONS IN MARKETING OF VOLTAREN OSTEO GEL AND VOLTAREN EMULGEL PAIN RELIEF PRODUCTS

* SEEKING DECLARATIONS, INJUNCTIONS, PECUNIARY PENALTIES, A PUBLICATION ORDER, THE IMPOSITION OF A COMPLIANCE PROGRAM AND COSTS Source text:(bit.ly/2B1oe7Z) Further company coverage:

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