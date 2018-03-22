FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 22, 2018 / 11:18 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Accelerate Diagnostics Announces $150 Mln Convertible Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Accelerate Diagnostics Inc:

* ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. ANNOUNCES $150 MILLION CONVERTIBLE NOTES OFFERING

* ACCELERATE DIAGNOSTICS - INTENTION TO OFFER $150.0 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2023

* ACCELERATE DIAGNOSTICS INC - ‍EXPECTS TO USE PART OF PROCEEDS OF OFFERING TO PAY PREPAYMENT AMOUNT OF THE PREPAID FORWARD

* ACCELERATE DIAGNOSTICS - EXPECTS TO ENTER PRIVATELY NEGOTIATED PREPAID FORWARD WITH AFFILIATE OF ONE OF INITIAL PURCHASERS OF NOTES

* ACCELERATE DIAGNOSTICS INC - ‍WILL PURCHASE ITS COMMON STOCK FOR SETTLEMENT ON OR AROUND MARCH 15, 2023​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.