Healthcare
June 24, 2020 / 7:58 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Acceleron Presents Topline Results Of The Pulsar Phase 2 Trial Of Sotatercept In Patients With Pulmonary Arterial Hypertension

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Acceleron Pharma Inc:

* ACCELERON PRESENTS TOPLINE RESULTS OF THE PULSAR PHASE 2 TRIAL OF SOTATERCEPT IN PATIENTS WITH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

* ACCELERON PHARMA INC - PULSAR TRIAL ACHIEVED ITS PRIMARY ENDPOINT

* ACCELERON PHARMA - PULSAR TRIAL ACHIEVED ITS PRIMARY ENDPOINT

* ACCELERON PHARMA INC - SOTATERCEPT WAS GENERALLY WELL TOLERATED

* ACCELERON PHARMA - PULSAR TRIAL ACHIEVED STATISTICALLY SIGNIFICANT ALL-DOSE MEAN IMPROVEMENT FROM BASELINE OF 54 METERS IN KEY SECONDARY ENDPOINT

* ACCELERON PHARMA - ADVERSE EVENTS CONSISTENT WITH PREVIOUSLY PUBLISHED DATA ON SOTATERCEPT IN CLINICAL TRIALS IN OTHER PATIENT POPULATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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