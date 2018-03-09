BRIEF-Accell Group NV FY Net Turnover EUR 1.07 Billion

March 9 (Reuters) - Accell Group Nv:
* FY NET TURNOVER EUR 1.07 BILLION VERSUS EUR 1.05 BILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME EUR 10.5 MILLION VERSUS EUR 32.3 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING RESULT EUR 38.0 MILLION VERSUS EUR 60.4 MILLION YEAR AGO
* ANTICIPATES REALISATION OF € 60 MILLION TO € 80 MILLION IN STRUCTURAL SAVINGS ON AN ANNUAL BASIS BY 2022
* EXPECTS AN INCREASE IN GROUP TURNOVER AND A HIGHER UNDERLYING OPERATING RESULT FOR 2018
* HIELKE SYBESMA (CFO) DECIDED TO LEAVE THE CO AS OF 1 MAY 2018 AND WILL STEP DOWN FROM THE BOARD OF DIRECTORS AS OF 25 APRIL Source text: bit.ly/2Ie2i9W Further company coverage: (Gdynia Newsroom)