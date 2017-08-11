BRIEF-Accentro Real Estate H1 EBIT down to EUR 11.2 mln

1 Min Read
Aug 11 (Reuters) - ACCENTRO REAL ESTATE AG:
* ACCENTRO REAL ESTATE AG: ACCENTRO HALF-YEARLY ACCOUNTS: EXPECTATIONS MET, ANNUAL FORECAST REAFFIRMED
* EBIT GROWTH ANTICIPATED IN H2, ANNUAL EBIT FORECAST OF EUR 34 MILLION REAFFIRMED
* SEMI-ANNUAL RESULT OF EUR 5.8 MILLION FROM CONTINUING OPERATION
* H1 CONSOLIDATED REVENUES 42.7 MILLION EUROS VERSUS 53.2 MILLION EUROS YEAR AGO
* H1 EBIT 11.2 MILLION EUROS VERSUS 15.7 MILLION EUROS YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)