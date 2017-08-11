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BRIEF-Accentro Real Estate H1 EBIT down to EUR 11.2 mln
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August 11, 2017 / 6:06 AM / 2 months ago

BRIEF-Accentro Real Estate H1 EBIT down to EUR 11.2 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 11 (Reuters) - ACCENTRO REAL ESTATE AG:

* ACCENTRO REAL ESTATE AG: ACCENTRO HALF-YEARLY ACCOUNTS: EXPECTATIONS MET, ANNUAL FORECAST REAFFIRMED

* ‍EBIT GROWTH ANTICIPATED IN H2, ANNUAL EBIT FORECAST OF EUR 34 MILLION REAFFIRMED​

* ‍SEMI-ANNUAL RESULT OF EUR 5.8 MILLION FROM CONTINUING OPERATION​

* ‍REAFFIRM OUR EBIT FORECAST FOR 2017​

* H1 ‍CONSOLIDATED REVENUES 42.7 MILLION EUROS VERSUS 53.2 MILLION EUROS YEAR AGO​

* ‍H1 EBIT 11.2 MILLION EUROS VERSUS 15.7 MILLION EUROS YEAR AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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