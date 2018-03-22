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March 22, 2018 / 11:29 AM / in 12 hours

BRIEF-Accenture Q2 Earnings Per Share $1.37

Reuters Staff

2 Min Read

March 22 (Reuters) - Accenture Plc:

* ACCENTURE REPORTS STRONG SECOND-QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* Q2 EARNINGS PER SHARE $1.37

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.49 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $6.40 TO $6.49

* ‍COMPANY DECLARES SEMI-ANNUAL CASH DIVIDEND OF $1.33 PER SHARE​

* QTRLY NEW BOOKINGS $10.3 BILLION VERSUS. $9.2 BILLION REPORTED LAST YEAR

* DECLARES SEMI-ANNUAL CASH DIVIDEND OF $1.33 PER SHARE, A 10% INCREASE OVER PRIOR YEAR

* CHARGE RELATED TO U.S. TAX LAW CHANGES HAD A NEGATIVE $0.21 IMPACT ON EPS IN Q2 OF FISCAL 2018

* RAISES RANGE FOR FULL-YEAR REVENUE GROWTH TO 7-9% IN LOCAL CURRENCY

* RAISES OUTLOOK FOR FY ADJUSTED EPS TO $6.61 TO $6.70

* ‍RAISES 2018 OUTLOOK FOR FREE CASH FLOW TO $4.6 BILLION TO $4.9 BILLION​

* SEES NET REVENUES FOR Q3 OF FISCAL 2018 TO BE IN RANGE OF $9.90 BILLION TO $10.15 BILLION, 6 PERCENT TO 9 PERCENT GROWTH IN LOCAL CURRENCY

* ‍CONSULTING NET REVENUES FOR QUARTER WERE $5.16 BILLION, AN INCREASE OF 17 PERCENT IN U.S. DOLLARS​

* NOW EXPECTS OPERATING MARGIN FOR FULL FISCAL YEAR TO BE 14.8 PERCENT

* FOR FISCAL 2018, COMPANY NOW EXPECTS OPERATING CASH FLOW TO BE IN RANGE OF $5.2 BILLION TO $5.5 BILLION

* NET REVENUES FOR Q3 GUIDANCE REFLECTS ASSUMPTION OF POSITIVE 5.5 PERCENT FOREIGN-EXCHANGE IMPACT COMPARED WITH Q3 OF FISCAL 2017

* ‍GROSS MARGIN FOR QUARTER WAS 29.7 PERCENT, COMPARED WITH 30.1 PERCENT FOR Q2 LAST YEAR​

* QTRLY OUTSOURCING NET REVENUES WERE $4.43 BILLION, AN INCREASE OF 13 PERCENT IN U.S. DOLLARS AND 8 PERCENT IN LOCAL CURRENCY

* QTRLY TOTAL NET REVENUES $9.59 BILLION VERSUS $8.32 BILLION

* Q2 REVENUE VIEW $9.31 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.74, REVENUE VIEW $9.68 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.68 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $38.41 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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