BRIEF-Accsys Technologies Says Co Is Expecting A Significant Reduction In Demand In Q1

March 27 (Reuters) - Accsys Technologies PLC:
* ACCSYS TECHNOLOGIES - COVID-19 UPDATE
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - COMPANY IS NOW EXPECTING A SIGNIFICANT REDUCTION IN DEMAND IN Q1 OF ITS NEW FINANCIAL YEAR
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - COMPANY HAS ADEQUATE LIQUIDITY FOR FORESEEABLE FUTURE
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - GROUP’S FINANCIAL RESULTS FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2020 REMAIN IN-LINE WITH BOARD’S PREVIOUS EXPECTATIONS
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - IMPLEMENTING PLANS TO TEMPORARILY REDUCE ACCOYA(®) PRODUCTION
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - ALL PREVIOUS GUIDANCE ON GROUP’S FUTURE PERFORMANCE IS BEING WITHDRAWN
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - IMPACT OF COVID-19 REMAINS UNCERTAIN
* ACCSYS TECHNOLOGIES PLC - CO’S KEY BANKING COVENANT INCLUDES ABN FACILITIES WHICH INCLUDE A MINIMUM EBITDA LEVEL FOR NETHERLANDS OPERATING ENTITY. Source text for Eikon: Further company coverage: