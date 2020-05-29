Healthcare
May 29, 2020 / 1:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AcelRx Pharmaceuticals Announces Revised Merger Agreement With Tetraphase

1 Min Read

May 29 (Reuters) - AcelRx Pharmaceuticals Inc:

* ACELRX PHARMACEUTICALS ANNOUNCES REVISED MERGER AGREEMENT WITH TETRAPHASE

* ACELRX TO ACQUIRE TETRAPHASE FOR $37.0 MILLION IN STOCK AND CASH PLUS CVRS

* TETRAPHASE’S BOARD DETERMINED AS A RESULT OF AMENDMENT TO AGREEMENT, COMPETING BIDDERS’ PROPOSALS WERE NOT SUPERIOR

* REVISED CONSIDERATION INCLUDES UP TO $16.0 MILLION IN CONTINGENT VALUE RIGHTS

* TETRAPHASE STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, FOR EACH SHARE OF TETRAPHASE STOCK $0.59 IN CASH AND 0.7409 SHARES OF ACELRX STOCK

* TETRAPHASE’S BOARD DETERMINED AS RESULT OF AMENDMENT TO MERGER AGREEMENT, RECOMMENDS MERGER AGREEMENT, TO STOCKHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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