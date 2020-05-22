Healthcare
May 22, 2020 / 8:57 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AcelRx Says Grünenthal GmbH Said It Is Exercising Right To Terminate License, Supply Agreement

1 Min Read

May 22 (Reuters) - AcelRx Pharmaceuticals Inc:

* ACELRX PHARMACEUTICALS - GRÜNENTHAL GMBH SAID IT IS EXERCISING RIGHT TO TERMINATE LICENSE, SUPPLY AGREEMENT ON OR ABOUT NOV 14, 2020

* ACELRX PHARMACEUTICALS - UPON TERMINATION OF AGREEMENTS WITH GRÜNENTHAL, RIGHTS TO SELL ZALVISO IN SOME REGIONS WILL REVERT BACK TO CO

* ACELRX PHARMACEUTICALS - AGREED TO PROVIDE A RIGHT OF FIRST NEGOTIATION FOR LICENSE AGREEMENT TO REPLACE GRÜNENTHAL AGREEMENT TO A THIRD PARTY

* ACELRX - TO PROVIDE ROFN FOR ZALVISO LICENSE AGREEMENT TO SAME THIRD PARTY THAT CO IS NEGOTIATING LICENSE AGREEMENT FOR DZUVEO FOR EUROPEAN MARKET Source text: (bit.ly/2TrKIqk) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below