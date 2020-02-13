Healthcare
February 13, 2020 / 2:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Acerus Announces Private Placement And Refinancing Transactions

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Acerus Pharmaceuticals Corporation :

* ACERUS ANNOUNCES PRIVATE PLACEMENT AND REFINANCING TRANSACTIONS

* HAS ENTERED INTO AGREEMENTS WITH FIRST GENERATION CAPITAL IN RESPECT OF EQUITY FINANCING & DEBT-TO-EQUITY

* ACERUS PHARMACEUTICALS-REFINANCING DEAL NEGOTIATED ON ARM’S-LENGTH BASIS INCLUDING UNDER SUPERVISION OF & UPON A RECOMMENDATION BY, SPECIAL COMMITTEE

* CO IS OF VIEW THAT REFINANCING TRANSACTIONS WILL HAVE EFFECT OF SUBSTANTIALLY RECAPITALIZING ACERUS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below