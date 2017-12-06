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BRIEF-Acerus Enters Into Loan Facility To Support Anticipated Product Launch And Sales And Marketing Initiatives
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December 6, 2017 / 12:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Acerus Enters Into Loan Facility To Support Anticipated Product Launch And Sales And Marketing Initiatives

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Acerus Pharmaceuticals Corporation :

* ACERUS ENTERS INTO LOAN FACILITY TO SUPPORT ANTICIPATED PRODUCT LAUNCH AND SALES AND MARKETING INITIATIVES

* ACERUS PHARMACEUTICALS - ‍CREDIT FACILITY BEARS INTEREST AT A RATE EQUIVALENT TO BANK OF CANADA PRIME PLUS 11.05% AND MATURES ON DECEMBER 1, 2019​

* ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION - ENTERED INTO A SENIOR SECURED TERM CREDIT FACILITY WITH QUANTIUS INC. FOR UP TO C$5 MILLION

* ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION - FUNDS WILL BE USED PRIMARILY TO SUPPORT SALES, MARKETING AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT EFFORTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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