Healthcare
March 4, 2020 / 12:40 PM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Acerus Reports Total Q4 Revenue of $0.5 Mln Compared To $2.1 Mln In Q4 2018

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Acerus Pharmaceuticals Corporation :

* ACERUS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* ACERUS PHARMACEUTICALS - INCURRED NET LOSS OF $3.9 MILLION OR $0.01 PER SHARE FOR QUARTER COMPARED TO LOSS OF $5.1 MILLION OR $0.02 PER SHARE FOR Q4 2018

* ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION - TOTAL REVENUE IN QUARTER WAS $0.5 MILLION COMPARED TO $2.1 MILLION IN Q4 2018

* ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION - ENTERED 2020 WITH SIGNIFICANT CAPITAL ON HAND THAT WILL ENABLE CO TO EXECUTE U.S. GROWTH STRATEGY Source text for Eikon: Further company coverage:

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