BRIEF-Acesian Partners Updates On Developments Of Covid-19 Situation

March 20 (Reuters) - Acesian Partners Ltd:
* FACTORY OF UNIT LOCATED IN JOHOR WILL BE HALTING ITS OPERATIONS FROM 18 MARCH 2020 TO 31 MARCH 2020
* EXTENT OF IMPACT ON TEMPORARY CLOSURE OF FACTORY CANNOT BE DETERMINED AT THIS STAGE
* IN CLOSE CONTACT & HAVE MAKE NECESSARY ARRANGEMENTS WITH CUSTOMERS WHO HAVE BEEN AFFECTED BY DELAYS IN ORDER DELIVERY
* UPDATES ON CO’S OPERATIONS IN LIGHT OF COVID OUTBREAK
* FACTORY TEMPORARY CLOSURE NOT EXPECTED TO HAVE SIGNIFICANT DISRUPTIONS ON GROUP OPERATIONS,FINANCIAL PERFORMANCE FOR PERIOD ENDING 31DEC20 Source text for Eikon: Further company coverage: