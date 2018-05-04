BRIEF-Achaogen Q1 loss per share $1.06

May 4 (Reuters) - Achaogen Inc:
* ACHAOGEN REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.89 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FDA ADVISORY COMMITTEE VOTED IN FAVOR OF PLAZOMICIN FOR TREATMENT OF ADULTS WITH COMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS
* ACHAOGEN - AT MARCH 31, 2018, CO HAD $144.0 MILLION IN UNRESTRICTED CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM INVESTMENTS COMPARED TO $164.8 MILLION AT DEC 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: