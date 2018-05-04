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May 4, 2018 / 11:41 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Achaogen Q1 loss per share $1.06

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Achaogen Inc:

* ACHAOGEN REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $1.06

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.89 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FDA ADVISORY COMMITTEE VOTED IN FAVOR OF PLAZOMICIN FOR TREATMENT OF ADULTS WITH COMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS

* ACHAOGEN - AT MARCH 31, 2018, CO HAD $144.0 MILLION IN UNRESTRICTED CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM INVESTMENTS COMPARED TO $164.8 MILLION AT DEC 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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