Healthcare
July 2, 2020 / 3:59 AM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-Achiko Signs Licensing Deal With Regenacellx.Sl To Commercialise COVID-19 Testing Technology

1 Min Read

July 1 (Reuters) - Achiko AG:

* EQS-ADHOC: ACHIKO SIGNS LICENSING DEAL WITH REGENACELLX.SL TO COMMERCIALISE BREAKTHROUGH COVID-19 TESTING TECHNOLOGY AND TO FURTHER EXPAND ITS PLATFORM

* ACHIKO AG - SIGNED PARTNERSHIPS TO ACCELERATE DEVELOPMENT AND COMMERCIALISATION OF NEW TEST KIT EMPLOYING REGENACELLX.SL’S APTAMER TECHNOLOGY

* ACHIKO AG - COMMERCIAL TERMS WITH REGENACELLX.SL WILL BE FINALISED BY END OF JULY 2020

* ACHIKO AG - PLANS TO TAKE THROUGH CLINICAL TRIALS AND COMMERCIALISE TECHNOLOGY TO APPLY IT IN CONJUNCTION WITH TEMAN SEHAT Source text for Eikon: Further company coverage:

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