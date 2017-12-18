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December 18, 2017 / 11:50 AM / a day ago

BRIEF-Achillion Announces ACH-4471 Granted Orphan Drug Designation For The Treatment Of C3 Glomerulopathy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Achillion Pharmaceuticals Inc:

* ACHILLION ANNOUNCES ACH-4471 GRANTED ORPHAN DRUG DESIGNATION FOR THE TREATMENT OF C3 GLOMERULOPATHY (C3G) AND THE INITIATION OF A PHASE 1 EXTENDED-RELEASE BIOAVAILABILITY STUDY

* ACHILLION PHARMACEUTICALS INC - INITIATED BIOAVAILABILITY STUDY EVALUATING EXTENDED-RELEASE FORMULATIONS OF ACH-4471 IN HEALTHY VOLUNTEERS

* ACHILLION PHARMACEUTICALS INC - INITIATION OF BIOAVAILABILITY STUDY OF EXTENDED RELEASE FORMULATIONS OF ACH-4471 IN HEALTHY VOLUNTEERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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