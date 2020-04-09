Healthcare
April 9, 2020 / 7:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-ACI EUROPE Sees Loss Of EUR 23 Bln In Revenue For European Airport Operators By End-2020

1 Min Read

April 9 (Reuters) - ACI EUROPE:

* PROJECTS LOSS OF -€23 BILLION IN REVENUES BY END-2020, REPRESENTING A DECREASE OF -41% COMPARED TO BUSINESS-AS-USUAL SCENARIO (ADDS PERIOD)

* LOSS OF 873 MILLION PASSENGERS FOR EUROPE’S AIRPORTS IN 2020, REPRESENTING DECREASE OF 35%

* UNPRECEDENTED IMPACT OF PANDEMIC ON EUROPEAN AIRPORTS CLEAR AS MARCH PASSENGER NUMBERS ARE RELEASED

* PASSENGER TRAFFIC FELL BY -59.5% DURING THE MONTH OF MARCH, DRAGGING Q1 PASSENGER TRAFFIC DOWN BY -21%

* FURTHER REVISED DOWNWARDS ITS PROJECTIONS AS REGARDS THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE REGIONS’ AIRPORT OPERATORS Source text : bit.ly/3e94RtW (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below