Healthcare
February 13, 2020 / 12:26 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Acorda Therapeutics Posts Q4 Earnings Per Share $1.38

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Acorda Therapeutics Inc:

* ACORDA THERAPEUTICS PROVIDES BUSINESS UPDATE AND REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.38

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.15

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.41 — REFINITIV IBES DATA

* ACORDA THERAPEUTICS - TOTAL PRODUCT NET REVENUE FOR FULL YEAR 2020 IS EXPECTED TO BE $120 - $150 MILLION WITH TOTAL REVENUE EXPECTED TO BE $130 - $160 MILLION

* FY2020 REVENUE VIEW $149.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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