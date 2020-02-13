BRIEF-Acorda Therapeutics Posts Q4 Earnings Per Share $1.38

Feb 13 (Reuters) - Acorda Therapeutics Inc:
* ACORDA THERAPEUTICS PROVIDES BUSINESS UPDATE AND REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.15
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.41 — REFINITIV IBES DATA
* ACORDA THERAPEUTICS - TOTAL PRODUCT NET REVENUE FOR FULL YEAR 2020 IS EXPECTED TO BE $120 - $150 MILLION WITH TOTAL REVENUE EXPECTED TO BE $130 - $160 MILLION
* FY2020 REVENUE VIEW $149.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: