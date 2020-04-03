Healthcare
April 3, 2020 / 12:11 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Acreage Announces Operational Updates, Executive Resignation, Suspension Of Guidance And Termination Of Proposed Deep Roots Acquisition

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Acreage Holdings Inc:

* ACREAGE ANNOUNCES OPERATIONAL UPDATES, EXECUTIVE RESIGNATION, SUSPENSION OF GUIDANCE AND TERMINATION OF PROPOSED DEEP ROOTS ACQUISITION

* ACREAGE HOLDINGS INC - TEMPORARILY FURLOUGHED 122 EMPLOYEES ACROSS BOTH CORPORATE OFFICE AND FIELD OPERATIONS TEAMS

* ACREAGE HOLDINGS INC - MERGER AGREEMENT ENTERED INTO WITH DEEP ROOTS MEDICAL LLC WAS TERMINATED

* ACREAGE HOLDINGS INC - SUSPENDING ITS PREVIOUS 2020 FINANCIAL TARGETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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