Healthcare
February 21, 2020 / 12:42 PM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Actinium Presents Positive Findings From Mid-Point Analysis Of Pivotal Sierra Trial Of Iomab-B At 2020 Transplantation & Cellular Therapy Meetings Of ASTCT And CIBMTR

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Actinium Pharmaceuticals Inc:

* ACTINIUM PRESENTS POSITIVE FINDINGS FROM MID-POINT ANALYSIS OF PIVOTAL SIERRA TRIAL OF IOMAB-B AT 2020 TRANSPLANTATION & CELLULAR THERAPY MEETINGS OF ASTCT AND CIBMTR (TCT)

* ACTINIUM PHARMACEUTICALS - 78% OF PATIENTS IN IOMAB-B ARM ARE POTENTIALLY EVALUABLE FOR PRIMARY ENDPOINT COMPARED TO 13 PERCENT IN CONTROL ARM

* ACTINIUM- SUBSTANTIALLY LOWER RATES OF FEBRILE NEUTROPENIA, SEPSIS IN PATIENTS RECEIVING IOMAB-B VERSUS THOSE GETTING SALVAGE CHEMOTHERAPY IN CONTROL ARM

* ACTINIUM - PROTOCOL AMENDMENT ALLOWING PATIENTS FAILING VENETOCLAX INDUCTION THERAPY TO ENROLL IN SIERRA TRIAL EXPECTED TO RAISE ELIGIBLE PATIENT POOL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below