Healthcare
April 16, 2020 / 11:55 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Actinium Provides Update On Iomab-B Sierra Trial And Expected Topline Results From Ad HOC Analysis In 2020

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Actinium Pharmaceuticals Inc:

* ACTINIUM PROVIDES UPDATE ON IOMAB-B SIERRA TRIAL AND EXPECTED TOPLINE RESULTS FROM AD HOC ANALYSIS IN 2020

* ACTINIUM -SINGLE AD HOC INTERIM ANALYSIS FOR SIERRA TRIAL TO BE EXERCISED AT CO’S DISCRETION IN Q2,MAKING TOPLINE DATA RESULTS AVAILABLE IN Q4

* ACTINIUM PHARMACEUTICALS - SIERRA TRIAL IS APPROACHING UPPER BOUND OF RANGE WITHIN WHICH COMPANY MAY EXERCISE AN AD HOC ANALYSIS OF TOPLINE RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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