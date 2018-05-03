BRIEF-Activision Blizzard Reports Q1 GAAP Earnings Per Share Of $0.65

May 3 (Reuters) - Activision Blizzard Inc:
* ACTIVISION BLIZZARD ANNOUNCES FIRST-QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, ON A NON-GAAP BASIS, EARNINGS PER DILUTED SHARE WERE $0.78
* SEES CY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.46
* SEES Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.46
* NET BOOKINGS EXPECTED TO BE $7.48 BILLION FOR 2018 AND $1.35 BILLION FOR Q2 OF 2018
* FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018, NET BOOKINGS WERE $1.38 BILLION, AS COMPARED WITH $1.20 BILLION FOR Q1 2017
* BOARD AUTHORIZED DEBT PAYDOWN OF AS MUCH AS $1.8 BILLION DURING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: