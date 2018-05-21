FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
May 21, 2018 / 5:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Activist Investor Carl Icahn Says Energen Is Very Undervalued - CNBC

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) -

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN SAYS ENERGEN IS VERY UNDERVALUED - CNBC

* CARL ICAHN SAYS ENERGEN IS WORTH OVER $100 PER SHARE - CNBC

* ICAHN SAYS IN RESPONSE TO WHETHER XEROX SHOULD BE SOLD THAT THE COMPANY COULD DEFINITELY BE SOLD, IT HAS MANY GOOD ASSETS - CNBC

* ICAHN SAYS AMTRUST IS VERY UNDERVALUED - CNBC

* ICAHN SAYS HAS NOT SPOKEN TO ELLIOTT MANAGEMENT’S PAUL SINGER ABOUT ENERGEN - CNBC

* ICAHN ON VMWARE SAYS ‘I WISH I HAD A BIGGER POSITION IN THE COMPANY’ - CNBC Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.