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March 1, 2018 / 6:14 PM / in 15 hours

BRIEF-Activist Investor Carl Icahn Says Have Not Sold One Single Share Of Herbalife - CNBC

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) -

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN SAYS NOT THAT CONCERNED ABOUT A TRADE WAR, YOU HAVE TO WORRY ABOUT CREEPING INFLATION - CNBC

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN SAYS THOUGHT ACKMAN WOULD EXIT HERBALIFE SOONER - CNBC

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN SAYS HAVE NOT SOLD ONE SINGLE SHARE OF HERBALIFE, I HAVE BEEN BUYING IT - CNBC

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN SAYS HE MADE $1 BILLION ON WINNING HERBALIFE TRADE AGAINST ACKMAN - CNBC

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN CONFIRMS HE HAS A LARGE POSITION IN NEWELL - CNBC

* ACTIVIST INVESTOR CARL ICAHN SAYS NEWELL BRANDS IS UNDERVALUED - CNBC

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