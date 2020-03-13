BRIEF-Activist Investor Carl Icahn Says Stocks May Have A Longer Way To Go Down - CNBC Interview

March 13 (Reuters) -
* CARL ICAHN SAYS STOCKS MAY HAVE A LONGER WAY TO GO DOWN - CNBC INTERVIEW
* CARL ICAHN SAYS BUYING SOME STOCKS AT THESE LEVELS - CNBC INTERVIEW
* CARL ICAHN SAYS TIME FOR OXY CEO AND BOARD TO BE HELD ACCOUNTABLE - CNBC INTERVIEW
* CARL ICAHN SAYS MORTGAGE BACKED SECURITIES COULD BLOW UP - CNBC
* CARL ICAHN SAYS SHORT INSURERS OF OFFICES AND MALL MORTGAGES - CNBC INTERVIEW
* CARL ICAHN SAYS OXY IS A GOOD COMPANY WITH AN AWFUL BOARD - CNBC INTERVIEW Source text: cnb.cx/2vWzrpE Further company coverage: