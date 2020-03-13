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March 13, 2020 / 5:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Activist Investor Carl Icahn Says Stocks May Have A Longer Way To Go Down - CNBC Interview

1 Min Read

March 13 (Reuters) -

* CARL ICAHN SAYS STOCKS MAY HAVE A LONGER WAY TO GO DOWN - CNBC INTERVIEW

* CARL ICAHN SAYS BUYING SOME STOCKS AT THESE LEVELS - CNBC INTERVIEW

* CARL ICAHN SAYS TIME FOR OXY CEO AND BOARD TO BE HELD ACCOUNTABLE - CNBC INTERVIEW

* CARL ICAHN SAYS MORTGAGE BACKED SECURITIES COULD BLOW UP - CNBC

* CARL ICAHN SAYS SHORT INSURERS OF OFFICES AND MALL MORTGAGES - CNBC INTERVIEW

* CARL ICAHN SAYS OXY IS A GOOD COMPANY WITH AN AWFUL BOARD - CNBC INTERVIEW Source text: cnb.cx/2vWzrpE Further company coverage:

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