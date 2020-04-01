Healthcare
April 1, 2020 / 12:47 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Acuityads Provides Business Update Related To Covid-19

1 Min Read

April 1 (Reuters) - AcuityAds Holdings Inc:

* ACUITYADS PROVIDES BUSINESS UPDATE RELATED TO COVID-19

* ACUITYADS HOLDINGS INC - HAS DEFERRED OR ELIMINATED ALL DISCRETIONARY SPENDING AND REDUCED OTHER FIXED AND VARIABLE SG&A EXPENSES

* ACUITYADS HOLDINGS INC - ALL SENIOR PERSONNEL ACCEPTING A TEMPORARY 20% REDUCTION IN BASE PAY

* ACUITYADS HOLDINGS INC - CURRENTLY HAS APPROXIMATELY $10 MILLION IN CASH AND AVAILABILITY UNDER ITS CREDIT FACILITY

* ACUITYADS HOLDINGS INC - GUIDING THAT ITS ADJUSTED EBITDA FOR Q1 OF 2020 IS EXPECTED TO BE AHEAD OF Q1 OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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