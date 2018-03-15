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March 15, 2018 / 1:16 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Adamas Pharmaceuticals Announces Publication Of Data Supporting The Benefits Of Gocovri™ In Parkinson’s Disease Patients With Dyskinesia

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Adamas Pharmaceuticals Inc:

* ADAMAS PHARMACEUTICALS INC -

* ADAMAS ANNOUNCES PUBLICATION OF DATA SUPPORTING THE BENEFITS OF GOCOVRI™ IN PARKINSON’S DISEASE PATIENTS WITH DYSKINESIA

* ADAMAS PHARMACEUTICALS - ANNOUNCES RESULTS FROM TWO POOLED PHASE 3 STUDIES IN PARKINSON’S DISEASE PATIENTS WITH DYSKINESIA

* ADAMAS PHARMACEUTICALS - THE 2 POOLED PHASE 3 STUDIES SHOWED GOCOVRI-TREATED PATIENTS EXPERIENCED 41 PERCENT FALL IN DYSKINESIA FROM BASELINE AT WEEK 12 Source text for Eikon: Further company coverage:

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