Healthcare
June 15, 2020 / 1:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Adamis Pharmaceuticals Announces License To Commercialize Tempol

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Adamis Pharmaceuticals Corp:

* ADAMIS PHARMACEUTICALS ANNOUNCES LICENSE TO COMMERCIALIZE TEMPOL, A NOVEL INVESTIGATIONAL ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIOXIDANT DRUG FOR THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES INCLUDING COVID-19

* ADAMIS PHARMACEUTICALS - EXCLUSIVE LICENSE INCLUDES USE OF TEMPOL FOR REDUCING RADIATION DERMATITIS IN PATIENTS UNDERGOING TREATMENT FOR CANCER

* ADAMIS PHARMACEUTICALS - UNDER AGREEMENT WITH MATRIX, IF ANY PRODUCTS ARE COMMERCIALIZED, NET PROFITS WILL BE EQUALLY DISTRIBUTED BETWEEN PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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