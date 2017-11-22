BRIEF-Adapt IT says to buy CDR Live and subsidiaries

Nov 22 (Reuters) - ADAPT IT HOLDINGS LTD:
* TOTAL PURCHASE CONSIDERATION COMPRISES A CASH AMOUNT OF R42.8 MILLION
* TOTAL PURCHASE CONSIDERATION COMPRISE ALSO A CONTINGENT EARN-OUT AMOUNT LIMITED TO A MAXIMUM PURCHASE CONSIDERATION OF R31.2 MILLION
* ENTERED INTO FOUR TRANSACTION AGREEMENTS TO BUY CDR LIV, LGR SOUTH AFRICA AND LGR AUSTRALIA, SHARE CAPITAL OF AND SHAREHOLDER CLAIMS IN LGR ANALYTICS
* ACQUISITION IS SUBJECT TO CONDITIONS PRECEDENT, ALL OF WHICH ARE EXPECTED TO BE FULFILLED BY NO LATER THAN 31 JAN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)