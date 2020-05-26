Healthcare
May 26, 2020 / 10:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Adapthealth Expands Into Diabetes Segment With Accretive Acquisition Of Leading Distributor Solara Medical Supplies

1 Min Read

May 26 (Reuters) - Adapthealth Corp:

* ADAPTHEALTH EXPANDS INTO DIABETES SEGMENT WITH ACCRETIVE ACQUISITION OF LEADING DISTRIBUTOR SOLARA MEDICAL SUPPLIES

* ADAPTHEALTH CORP - INTENDS TO FUND DEAL THROUGH DEBT AND NEWLY-ISSUED EQUITY

* ADAPTHEALTH - COMMITTED FINANCING FROM LENDER GROUP FOR INCREMENTAL $240 MILLION ADD-ON TO ITS EXISTING FACILITY

* ADAPTHEALTH - GOT COMMITMENTS FOR EQUITY INVESTMENTS OF $190 MILLION FROM ONE EQUITY PARTNERS

* ADAPTHEALTH CORP - DEAL FINANCIALLY ACCRETIVE TO GROWTH, EARNINGS AND CASH FLOW Source text for Eikon: Further company coverage:

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